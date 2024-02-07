Анонсы: TCL 505 с 90 Гц дисплеем NxtVision представлен официально

07.02.2024, MForum.ru

TCL традиционно анонсирует множество новых телефонов на выставке CES, в этом году была представлена серия из 7 моделей. Однако, это не весь модельный ряд 2024 года – компания добавила на своем сайте смартфон TCL 505. Телефон имеет знакомый дизайн, как и у остальных устройств 50-й серии.

TCL 505 построен на базе 6,75-дюймового IPS-дисплея разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. Панель также оснащена безбликовым покрытием TCL NxtVision, которое фильтрует синий свет и обеспечивает максимальную яркость 400 нит.

TCL 505 базируется на чипсете Helio G35 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Для расширения памяти предусмотрен слот для карт памяти microSD. За автономность отвечает АКБ емкостью 5010 мАч, но максимальная мощность зарядки всего 10 Вт. ОС – Android 14.

На задней панели расположена основная камера разрешением 50 МП с сенсором размером 1/2,55 дюйма и размером пикселей 0,7 мкм, а также 2 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп.

TCL 505 доступен в цветах Ocean Blue (синий) и Space Grey (серый). На текущий момент TCL не раскрыла подробностей о ценах и сроках релиза новинки.