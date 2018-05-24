VoLTE: Столичный МегаФон - итоги внедрения VoLTE и тесты ViLTE

24.05.2018, MForum.ru

Скептикам будет интересно узнать, что технология VoLTE в период с января по апрель 2018 года обеспечила пропуск 10% всего голосового трафика в сети Столичного "МегаФона", не так уж мало, учитывая сравнительно невысокое проникновение смартфонов с поддержкой этой технологии. Прогноз роста объема доли VoLTE трафика в общем голосовом трафике- до 15% на конец 2018 года, такую оценку озвучил Алексей Семенов, директор Столичного филиала.

78% пользователей VoLTE - владельцы iPhone, 19% - Samsung, доля остальных смартфонов - лишь 3%, несмотря на то, что оператор поддерживает работу более чем 30 различных моделей смартфонов.

iPhone 6/6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X;

LG K10 2017, LG Stylus 3, LG X Power 2, LG G6, LG Q6α, LG Venture;

Nokia 3;

Samsung Galaxy S7 edge I S7, S8 | S8+, A3 | A5 | A7, J5 | J5 Prime, J7;

Sony Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia X Compact, Xperia XZs, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact;

Vertex Saturn.

Компания также ведет тесты ViLTE (Video over LTE), планируя возможность коммерческого внедрения данной технологии "в ближайшее время". МегаФон договаривается с вендорами по-поводу активации этой технологии на смартфонах. Декларируемые преимущества ViLTE - HD-качество картинки, шифрование, отсутствие необходимости установки сторонних приложений. Говорить о шифровании в условиях, когда операторы выполняют требования СОРМ просто смешно, да и называть "сторонними приложениями" современные мессенджеры - несерьезно, для многих именно эти каналы являются основными каналами общения, тогда как услуги оператора, все эти голосовые звонки и SMS, выглядят анахронизмом. Тем не менее, поддержка ViLTE, конечно, не помешает, пусть даже видеозвонками пользуются не все и не часто.

МегаФон напоминает, что на территории Московского региона располагает 34 тысячами базовых станций (всех стандартов), обслуживая 13.5 млн абонентов (в среднем - 397 абонентов на BS).

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