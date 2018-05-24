VoLTE: Столичный МегаФон - итоги внедрения VoLTE и тесты ViLTE

MForum.ru
24.05.2018,
Скептикам будет интересно узнать, что технология VoLTE в период с января по апрель 2018 года обеспечила пропуск 10% всего голосового трафика в сети Столичного "МегаФона", не так уж мало, учитывая сравнительно невысокое проникновение смартфонов с поддержкой этой технологии. Прогноз роста объема доли VoLTE трафика в общем голосовом трафике- до 15% на конец 2018 года, такую оценку озвучил Алексей Семенов, директор Столичного филиала.
78% пользователей VoLTE - владельцы iPhone, 19% - Samsung, доля остальных смартфонов - лишь 3%, несмотря на то, что оператор поддерживает работу более чем 30 различных моделей смартфонов.
Компания также ведет тесты ViLTE (Video over LTE), планируя возможность коммерческого внедрения данной технологии "в ближайшее время". МегаФон договаривается с вендорами по-поводу активации этой технологии на смартфонах. Декларируемые преимущества ViLTE - HD-качество картинки, шифрование, отсутствие необходимости установки сторонних приложений. Говорить о шифровании в условиях, когда операторы выполняют требования СОРМ просто смешно, да и называть "сторонними приложениями" современные мессенджеры - несерьезно, для многих именно эти каналы являются основными каналами общения, тогда как услуги оператора, все эти голосовые звонки и SMS, выглядят анахронизмом. Тем не менее, поддержка ViLTE, конечно, не помешает, пусть даже видеозвонками пользуются не все и не часто.
МегаФон напоминает, что на территории Московского региона располагает 34 тысячами базовых станций (всех стандартов), обслуживая 13.5 млн абонентов (в среднем - 397 абонентов на BS).
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© Алексей Бойко,
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