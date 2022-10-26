Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом

MForum.ru
26.10.2022,
Известный искатель утечек @evleaks раскрыл подробности о смартфоне Motorola Edge Stylus. Работа над новинкой идет под кодовым именем Geneva, ее дисплей будет поддерживать цифровое перо, а сама новинка войдет в серию Motorola Edge.
Из технических подробностей о новинке известно пока немного. Она будет представлена в виде 4G и 5G версий. Объем ОЗУ составит 6 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Тыловая камера будет сдвоенной, но подробности о сенсорах пока не сообщаются. Выйдет смартфон в 2023 году, первым рынком станут США.
© Антон Печеровый,
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