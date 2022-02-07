Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально

07.02.2022, MForum.ru

Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Moto G Stylus (2022). Как и предыдущие поколения модели, аппарат представляет собой недорогое устройство снабженное стилусом.

Диагональ экрана Moto G Stylus (2022) составляет 6,8 дюйма при разрешении 2460x1080 точек и частоте обновления 90 Гц. В качестве аппаратной платформы используется MediaTek Helio G88 дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Тыловая камера Moto G Stylus (2022) представлена основным сенсором разрешением 50 Мп, 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и датчиком глубины сцены разрешением 2 Мп. В круглом вырезе экрана размещена 16 Мп фронтальная камера. За автономность Moto G Stylus (2022) отвечает АКБ емкостью 5000 мАч. Максимальная мощность зарядки – 10 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на торце. Цена Moto G Stylus (2022) составляет $300.