Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения

MForum.ru
22.12.2016,
Компания LG официально анонсировала смартфоны, которые она собирается показать на выставке CES 2017. Как и ожидалось, были представлены Stylo 3 (Stylus 3), а также новые представители К-серии. Все новинки поддерживают LTE-сети, а встроенная память может быть расширена картами microSD.
Диагональ дисплея LG Stylus 3 составляет 5,7 дюйма (разрешение 1280х720 точек), а в комплекте с устройством поставляется цифровое перо. Основные спецификации включают в себя чипсет MediaTek MT6750 (8 ядер, 1,5 ГГц), 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 8Мп фронтальную камеру, 13 Мп камеру на задней панели и съемный аккумулятор емкостью 3200 мАч. Также в наличии сканер отпечатка пальца. Габариты новинки составляют 155,6 х 79,8 х 7,4 мм, вес 149 грамм. ОС LG Stylus 3 – Android 7.0 Nougat.
Под управлением Android 7.0 Nougat работают и обновленные K10 и K8, в том время как K4 и K3 базируются на Android 6.0.1 Marshmallow. Что интересно, LG не стала использовать в названии устройств обозначение 2017, что может привести к путанице (смартфоны с аналогичными индексами были представлены в начале текущего года).
Спецификации LG K10 включают в себя 5,3-дюймовый экран разрешением 1280х720 точек, чипсет MediaTek MT6750, 2/3 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры и сканер опечатка пальца. Емкость аккумулятора – 2800 мАч. Габаритные размеры – 148,7 х 75,3 х 7,9 мм, вес – 142 грамма.
LG K8 оснащен 5-дюймовым экраном разрешением 1280х720 точек, чипсетом Snapdragon 425 (4 ядра, 1,4 ГГц), 1,5 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами и аккумулятором емкостью 2500 мАч. Размеры – 144,8 х 72,1 х 8,09 мм, вес – 142 грамма.
Спецификации LG K4 заметно проще. В наличии 5-дюймовый дисплей разрешением 480х854 точки, чипсет Snapdragon 210 (4 ядра, 1,1 ГГц), 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловая и 2 Мп фронтальная камеры и аккумулятор емкостью 2500 мАч. Размеры LG K4 составляют 144,76х72,6х7,9 мм, вес – 135 грамм.
Более компактный LG K3 построен на аналогичной аппаратной платформы, но оснащен 4,5-дюймовым экраном разрешением 480 х 854 точек. Фоточасть аналогична К4, но емкость аккумулятора немного ниже – 2100 мАч. Размеры LG K3 составляют 133,9 х 69,75 х 9,44 мм, вес – 132 грамма. Информация о ценах на новинки и сроках их релиза пока не раскрывается.
© Антон Печеровый,
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