Телеком: МегаФон внедрил поддержку EVS

19.12.2018, MForum.ru

EVS от англ. Enchanced Voice Service, Enchanced HD Voice - это названия стандарта кодирования, принятого 3GPP. Стандарт разработан при участии Qualcomm и предназначен для улучшения качества голосовой связи на сетях с поддержкой VoLTE. МегаФон внедрил поддержку EVS на московской сети. Это означает, что при совпадении ряда факторов, абоненты, участвующие в разговоре, могут рассчитывать на улучшение качества восприятия голоса при разговоре.

Какие факторы должны совпасть, чтобы разговор осуществлялся в режиме EVS. Во-первых оператор должен поддерживать данную технологию. Для абонентов московского МегаФона это условие выполнено. Во-вторых, абонент должен пользоваться устройством, которое поддерживает LTE, VoLTE и, в частности, EVS. Причем разговор будет в режиме EVS, если второе "тройное" условие соблюдено в полном объеме для обоих участников разговора, т.е. у каждого из абонентов в момент вызова устройство поддерживает LTE/VoLTE/EVS. Было бы интересно узнать, какая доля московских абонентов пользуется такими аппаратами. Вероятно, речь идет все же не о единицах, а о десятках процентов.

Важно, что режим EVS не требуется как-то специально активировать. Если перечисленные выше условия выполнены, значит "звезды сошлись", и разговор пойдет в режиме EVS. Что это обещает абонентам? Чуть более качественное звучание голоса, сотрудники оператора утверждают, что речь идет об улучшении на 16% относительно среднего по рынку. Признаться, это не очень много, не каждый расслышит, как говорится. Тем не менее, стоит конечно порадоваться развитию технологий. Если ваш аппарат не поддерживает EVS, не огорчайтесь, качество передачи голоса в режиме VoLTE и без того очень неплохое.

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«МегаФон» первым в России запускает технологию Enhanced Voice Service

19 декабря 2018 года. Москва. Столичный «МегаФон» внедряет новое поколение голосовых кодеков Enhanced Voice Service (EVS). Компания станет первым отечественным мобильным оператором, чьи абоненты будут пользоваться голосовой связью, соответствующей ультрасовременным стандартам качества.

Польза для клиентов «МегаФона»

Качество голосовой связи у абонентов Столичного «МегаФона» улучшится на 16% по сравнению со средним значением этого показателя на рынке Москвы. Подробности в разделе «Результаты тестирования».

Немного о технологии

Технология, известная также как Enhanced HD Voice, или стандарт кодирования 3GPP/кодек Enhanced Voice Services, разработана при участии Qualcomm Techonologies в качестве ключевого игрока и будет поддерживаться на совместимых смартфонах при совершении звонков по VoLTE (Voice over LTE) в сети «МегаФона» 4G (LTE). При этом услуга VoLTE должна быть включена на обоих устройствах, участвующих в разговоре.

Результаты тестирования

Тестирование и настройку функционала EVS в коммерческой сети оператора осуществляла объединённая команда инженеров компаний «МегаФон», Qualcomm Technologies и Sony Mobile. Были протестированы два режима: 13.2 (с Channel Aware Mode) и 24.4. Оба режима тестировались по алгоритму POLQA c сэмплом Super WideBand (SWB). В результате внедрения EVS ключевой показатель качества передачи речи Mean Opinion Score (MOS) зафиксирован на уровне 4,57.

По данным Роскомнадзора, среднерыночный показатель MOS в столице – 3,93. Таким образом, пользователи VoLTE EVS от «МегаФона» получат голосовые услуги на 16% лучше, чем в среднем по рынку.

Натурные испытания подтвердили, что EVS обеспечивает превосходное качество передачи голоса с использованием такого же или меньшего количества системных ресурсов. Также в ходе тестирования было подтверждено, что режим EVS Channel Aware Mode способен обеспечить более высокую надежность голосовой связи в сложных для сотового соединения условиях, например, при работе на границе соты.

Комментарии

«Внедрение нового кодека Enhanced Voice Service (EVS) стало новым этапом нашей работы по повышению качества связи для абонентов и развитию VoLTE в рамках программы “HD-голос в 4G”. Услугу VoLTE мы запустили в сентябре 2016 года и первыми в стране сделали ее доступной для всех абонентов Столичного филиала, чьи мобильные устройства поддерживают VoLTE, независимо от тарифа и системы расчётов. С Enhanced Voice Service качество звука и разборчивость речи станут ещё выше, повысится надёжность соединения за счёт более устойчивого алгоритма кодирования. Никаких действий со стороны абонента не нужно: кодек автоматически будет работать у всех, кто пользуется VoLTE в нашей сети и чей телефон поддерживает данный кодек*», – комментирует Евгений Новосёлов, технический директор Столичного филиала «МегаФона».

«Передача голоса – важная часть портфолио услуг оператора. Компания Qualcomm Technologies долгое время является лидером в технологиях голосовых кодеков для систем сотовой связи. Кодек Enhanced Voice Services (EVS) – наше самое новое достижение, базирующееся на передовом опыте Qualcomm Technologies в этой области. Мы рады, что наш вклад по разработке кодека Enhanced Voice Services и совместные усилия по его внедрению в сети “МегаФон” дают результаты. Теперь абоненты оператора в Столичном филиале смогут совершать звонки по VoLTE с использованием кодека EVS и наслаждаться действительно высоким качеством передачи голоса. Благодаря расширенному аудиоспектру эта технология позволяет оператору улучшить разборчивость речи и сделать звучание голоса в своих сетях максимально естественным», – отметила Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса компании Qualcomm Europe Inc.

«Компания Sony Mobile всегда использует передовые разработки в своих устройствах, чтобы дать возможность пользователям почувствовать, увидеть и услышать больше. Конечно, мы не забываем и о главной функции смартфона – качественной передаче звука при голосовых соединениях. Так, смартфоны Xperia стали первыми устройствами, поддерживающими VoLTE в сети “МегаФона”. Запуск нового кодека EVS в сети VoLTE делает возможным самое высокое качество передачи речи, создающее эффект присутствия собеседника. Мы рады, что пользователи Xperia и “МегаФон” первыми получают доступ к инновационным технологиям, в данном случае – к великолепной голосовой связи», – говорит Полина Смирнова, руководитель отдела маркетинга Sony Mobile в России и СНГ.

Поддержка VoLTE EVS смартфонами

Тестирование проводилось совместно с Sony с помощью двух серийных смартфонов Sony Xperia XZ2, построенных на платформе Qualcomm® Snapdragon™ 835 с интегрированным модемом Х16.

Сегодня функционал EVS доступен на смартфонах Xperia 2017 и 2018 годов: Xperia XZ3 (H9436), Xperia XZ2 (H8266), Xperia XZ2 Compact (H8324), Xperia XZ2 Premium (H8166), Xperia XZ1 (G8342), Xperia XZ1 Compact (G8441), Xperia XZ Premium (G8142).

Функционал EVS поддерживается смартфонами на базе самых актуальных мобильных платформ Qualcomm Snapdragon серий 800, 600 и 400. Перечень смартфонов, поддерживающих новую технологию, будет расширяться и зависит от производителей.

Сегодня использование VoLTE в Столичном филиале «МегаФона» доступно для следующих моделей смартфонов ведущих брендов (информацию о поддержке кодека EVS на данных устройствах необходимо получить у оператора и производителя):

Sony: Xperia XZ3 (H9436), Xperia XZ2 (H8266), Xperia XZ2 Compact (H8324), Xperia XZ2 Premium (H8166), Xperia XZ1 (G8342), Xperia XZ1 Compact (G8441), Xperia XZ Premium (G8142), Xperia XA2 (H4113), Xperia XA2 Ultra (H4213), Xperia XA2 Plus (H4413), Xperia L2 (H4312) Xperia X (F5121), Xperia X Performance (F8131), Xperia XZ (F8331), Xperia XZ Dual (F8332), Xperia X Compact (F5321), Xperia XZs (G8232);

Apple: iPhone SE, iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhoneXS, iPhoneXS Max;

LG: K10 2017 (M250), Stylus 3 (M400DY), X Power 2 (M320), G6 (H870DS), Q6α (M700), X Venture (M710DS);

Samsung: Galaxy S7 (SM-G930F), Galaxy S7 Edge (SM-G935F), Galaxy A5 2017 (SM-A520F), Galaxy A3 2017 (SM-A320F), Galaxy A7 2017 (SM-A720F), Galaxy S8 (SM-G950F), Galaxy S8+ (SM-G955F);

Vertex Saturn;

ZTE: V7 Plus, V8 Lite, V8, A520, Axon 7 mini.

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теги: качество передачи речи EVS МегаФон технологии Москва

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