Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon

MForum.ru
14.12.2020,
На сайте Amazon засветились пресс-фото смартфона Moto G Stylus 2021, анонс которого ожидается в начале 2021 года. Напомню, в 2020 году на рынок США был выведен смартфон со стилусом – Moto G Stylus, анонсированный вместе с Moto G Power. Согласно некоторым утечкам характеристики Moto G Stylus 2021 очень похожи на Moto G Stylus 2020.
Опубликованная Amazon информация подтверждает наличие в активе новинки 4 Гб ОЗУ и ОС Android 10 из коробки, а также раскрывает внешность новинки. На фото заметны круглый вырез для фронтальной камеры, QUAD-камера на задней панели и расположенные на правом торце клавишу регулировки громкости и кнопка включения со встроенным дактилоскопическим сенсором. Также на фото заметны разъем для наушников 3,5 мм, порт USB Type-C, микрофон, решетка динамика, стилус и есть ИК-диод, который позволяет использовать телефон в качестве пульта дистанционного управления.
Согласно более ранним слухам Moto G Stylus 2021 получит 6,81-дюймовый дисплей разрешением 1080x2400 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 675, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и 16 Мп фронтальную камеру. Конфигурация тыловой камеры будет включать в себя 48 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины. Емкость АКБ – 4000 мАч, мощность зарядки лишь 10 Вт.
© Антон Печеровый,
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