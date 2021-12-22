Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах

22.12.2021, MForum.ru

Если верить слухам, Motorola Moto G Stylus 2022 будет выпущен где-то в середине 2022 года. Однако благодаря @OnLeaks и Prepp первые рендеры устройств уже стали достоянием общественности. Изображения демонстрируют знакомый дизайн Moto с овальным прямоугольным выступом камеры и слегка выступающими линзами.

Рендеры показывают плоский дисплей с небольшим вырезом по центру для фронтальной камеры. Кнопка питания и качелька регулировки громкости находятся на правой стороне. Дактилоскопический сенсор вполне может быть встроен в клавишу включения, а дисплей новинки будет LCD, а не OLED. Согласно предыдущим слухам, телефон оснастят 6,81-дюймовым экраном, 48-мегапиксельной основной камерой, батареей емкостью 4500 или 5000 мАч и чипсетом Snapdragon 480+ 5G. Таким образом, это будет шаг назад относительно Snapdragon 678 SoC, который был установленным в версии 2021 года. Базовые объемы памяти - 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.