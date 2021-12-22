Слухи: Moto G Stylus 2022 замечен на рендерах

MForum.ru
22.12.2021,
Если верить слухам, Motorola Moto G Stylus 2022 будет выпущен где-то в середине 2022 года. Однако благодаря @OnLeaks и Prepp первые рендеры устройств уже стали достоянием общественности. Изображения демонстрируют знакомый дизайн Moto с овальным прямоугольным выступом камеры и слегка выступающими линзами.
Рендеры показывают плоский дисплей с небольшим вырезом по центру для фронтальной камеры. Кнопка питания и качелька регулировки громкости находятся на правой стороне. Дактилоскопический сенсор вполне может быть встроен в клавишу включения, а дисплей новинки будет LCD, а не OLED. Согласно предыдущим слухам, телефон оснастят 6,81-дюймовым экраном, 48-мегапиксельной основной камерой, батареей емкостью 4500 или 5000 мАч и чипсетом Snapdragon 480+ 5G. Таким образом, это будет шаг назад относительно Snapdragon 678 SoC, который был установленным в версии 2021 года. Базовые объемы памяти - 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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