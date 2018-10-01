Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально

01.10.2018, MForum.ru

Компания Huawei официально представила планшетный компьютер MediaPad M5 lite. Несмотря на приставку Lite к названию, новинка получила алюминиевый корпус и входящее в комплект поставки цифровое перо Huawei M-Pen lite Stylus, распознающее 2048 степеней нажатия.

Диагональ экрана Huawei MediaPad M5 lite составляет 10,1 дюйма при разрешении 1920х1200 точек, что дает соотношение сторон 16:10. Новинка ориентирована на мультимедиа и получила 4 динамика Harman/Kardon с поддержкой объемного звучания Huawei Histen 5.0.

Внутри Huawei MediaPad M5 lite нашлось место для чипсета Kirin 659, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), поддержке GPS, LTE, Bluetooth, двум 8 Мп камерам и аккумулятору емкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой 9В/2А. Выпускаться планшет будет в сером и золотистом цветах, цена пока нее объявлена.