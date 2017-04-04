Слухи: Появились подробности и цены Huawei MediaPad T3 и M3 Lite

04.04.2017, MForum.ru

В интернете появилась информация о предполагаемых спецификациях и цене планшетных компьютеров семейства Huawei MediaPad T3 и M3 Lite. Ожидается, что это устройство выйдет в трех модификациях, отличающихся диагональю экрана и набором спецификаций.

Младшая модель семейства Huawei MediaPad T3 оснащена 7-дюймовым дисплеем, 1 Гб ОЗУ и 8 Гб встроенной памяти. Причем предлагаться она будет только в варианте с модулем Wi-Fi, оцененном в 129 евро. Следующая модель линейки Huawei MediaPad T3 8 будет доступна как в Wi-Fi, так и LTE-версии, ценники которых составят 219 и 239 евро, соответственно. Самая крупная модификация новинки получит 10-дюймовый дисплей и также будет доступна в Wi-Fi (229 евро) и LTE (279 евро) версиях. Объемы оперативной и встроенной памяти 8 и 10 дюймовых версий планшета составят 2 и 16 Гб, соответственно. Для более требовательных пользователей будет предложен Huawei MediaPad M3 Lite, оснащенный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, а также 10-дюймовым экраном. Однако его цена будет на 100 евро выше, чем у соответствующей модели семейства T3. Что касается аппаратной платформы, вероятнее всего речь идет о чипах MediaTek, типичном выборе для планшетов Huawei.