Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435

01.06.2017, MForum.ru

Компания Huawei официально представила планшетный компьютер MediaPad M3 Lite 10. Новинка отличается толщиной 7,1 мм, наличием четырех динамиков Harman / Kardon и ориентирована на средний ценовой диапазон.

В активе Huawei MediaPad M3 Lite 10 присутствуют 10,1-дюймовый дисплей разрешением 1920х1200 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 435, 3/4 Гб ОЗУ, 16/32 Гб встроенной памяти, две 8 Мп камеры и аккумулятор емкостью 6600 мАч. Отдельно отметим встроенный в клавишу «Домой» сканер отпечатка пальца, а также наличие поддержки LTE Cat4 / Wi-Fi 11ac. В тоже время Huawei MediaPad M3 Lite 10 лишен становящегося стандартом USB Type C (используется стандартный microUSB 2.0). Выпускаться новинка будет в золотом, сером и белом вариантах. Информацию о дате релиза и ценах Huawei MediaPad M3 Lite 10 производитель пока не обнародовал.