Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально

23.06.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Huawei официально представила планшетный компьютер MediaPad M6. Аппаратная платформа новинки базируется на топовом чипсете Kirin 980 и поддерживает технологию GPU Turbo 3.0.

Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально

Выпускаться Huawei MediaPad M6 будет в двух версиях. В обоих случаях идет речь об экране разрешением 2560х1600 точек. Но в младшей версии используется экран диагональю 8,4 дюйма, в старшей – 10,8 дюйма. Кроме того, старшая версия Huawei MediaPad M6 будет поддерживать клавиатуру, стилус M Pen и получит 4 динамика для объемного звука. Более компактный вариант Huawei MediaPad M6 оснащен всего двумя динамиками. Каждый из вариантов будет доступен как в версии «только Wi-Fi», так и Wi-Fi+LTE. Спецификации Huawei MediaPad M6 включают в себя 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловую и 8 / 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 7500 / 6100 мАч. Цены Huawei MediaPad M6 10.8 начинаются от 2299 юаней, Huawei MediaPad M6 8.4 предлагается от 1999 юаней. Данные о стоимости Huawei MediaPad M6 в России пока не объявлены.

Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M5 lite с цифровым пером представлен официально / MForum.ru

14.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei Mediapad M5 и M5 Pro / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности и цены Huawei MediaPad T3 и M3 Lite / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

20.06.2019 20:29 michaelkors Тема: Pilot Era: 360-градусная универсальная VR-камера
Эта камера 360 может снимать и сшивать 8K видео Когда мы думаем о разрешении 4K, мы думаем о красочных, четких кадрах, которые заполнены большим количеством пикселей, чем могут различить наши ...
17.06.2019 16:39 Zubair_MUSLIM Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Пожалуйста помогите мне! id: 232x-2agru2 imei: 865008018663192
15.06.2019 07:00 izzzgoy Тема: Анонсы: Nubia mini 5G — компактный 5G-смарртфон (29.04.2019)
Хорошее предложение в плане характеристик. дьявол в деталях
13.06.2019 14:00 FSB Тема: Билайн А106 (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7)
помогите пожалуйста разблокировать а106 телефон билайн imel 355730052198960 заранее спасибо
05.06.2019 11:37 Инкогнито_IamI Тема: Провайдер "Алло Инкогнито"
Можно подключить услугу инкогнито на 24 часа и как это работает?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru

23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru

21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru

21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Note 10 выйдет 7 августа / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Lenovo Z6 (L78121) со Snapdragon 730 замечен в Geekbench / MForum.ru

19.06. [Новинки] Слухи: Realme 4 Pro засветился на видео / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi 9T / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 4 появится в России 9 июля / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Возможные спецификации Honor 9X Pro попали в сеть / MForum.ru

17.06. [ПО] Это интересно: Huawei признала свою вину в показе рекламы / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Опубликованы рендеры Huawei Nova 5 Pro / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Realme / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Honor 20 приходит на российский рынок / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Состоялся официальный анонс Xiaomi Mi 9T / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 6 – недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M40 представлен официально / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлен смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4 / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: HTC U19e получил Snapdragon 710 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: