Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально

23.06.2019, MForum.ru

Компания Huawei официально представила планшетный компьютер MediaPad M6. Аппаратная платформа новинки базируется на топовом чипсете Kirin 980 и поддерживает технологию GPU Turbo 3.0.

Выпускаться Huawei MediaPad M6 будет в двух версиях. В обоих случаях идет речь об экране разрешением 2560х1600 точек. Но в младшей версии используется экран диагональю 8,4 дюйма, в старшей – 10,8 дюйма. Кроме того, старшая версия Huawei MediaPad M6 будет поддерживать клавиатуру, стилус M Pen и получит 4 динамика для объемного звука. Более компактный вариант Huawei MediaPad M6 оснащен всего двумя динамиками. Каждый из вариантов будет доступен как в версии «только Wi-Fi», так и Wi-Fi+LTE. Спецификации Huawei MediaPad M6 включают в себя 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловую и 8 / 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 7500 / 6100 мАч. Цены Huawei MediaPad M6 10.8 начинаются от 2299 юаней, Huawei MediaPad M6 8.4 предлагается от 1999 юаней. Данные о стоимости Huawei MediaPad M6 в России пока не объявлены.