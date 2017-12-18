Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018

18.12.2017, MForum.ru

Выставка CES 2018 начнется уже в следующем месяце, а в сети постепенно появляется информация о ее экспонатах. Одним из них станет планшетный компьютер Huawei MediaPad M5, который в модельном ряду Huawei разместится над MediaPad M3.

Huawei MediaPad M3 Предполагаемый набор спецификаций Huawei MediaPad M5 включает в себя 8,4-дюймовый дисплей разрешением 2560х1600 точек, чипсет Kirin 960, поддержку Bluetooth v4.2, сканер отпечатка пальца, 3,5 мм аудиоразъем, USB Type C и LTE-модем. Информации о внешности Huawei MediaPad M5 пока нет, но скорее всего он получит алюминиевый корпус. Что касается цены, то она может составить порядка $350, аналогично M3. MediaPad M5 может как заметить MediaPad M3, так и стать расширением модельного ряда производителя (соответственно, цена M3 станет более привлекательной).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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