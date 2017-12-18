MForum.ru
18.12.2017,
Выставка CES 2018 начнется уже в следующем месяце, а в сети постепенно появляется информация о ее экспонатах. Одним из них станет планшетный компьютер Huawei MediaPad M5, который в модельном ряду Huawei разместится над MediaPad M3.
Huawei MediaPad M3
Предполагаемый набор спецификаций Huawei MediaPad M5 включает в себя 8,4-дюймовый дисплей разрешением 2560х1600 точек, чипсет Kirin 960, поддержку Bluetooth v4.2, сканер отпечатка пальца, 3,5 мм аудиоразъем, USB Type C и LTE-модем. Информации о внешности Huawei MediaPad M5 пока нет, но скорее всего он получит алюминиевый корпус. Что касается цены, то она может составить порядка $350, аналогично M3. MediaPad M5 может как заметить MediaPad M3, так и стать расширением модельного ряда производителя (соответственно, цена M3 станет более привлекательной).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности и цены Huawei MediaPad T3 и M3 Lite / MForum.ru
01.09. [Новинки] IFA 2016: Huawei MediaPad M3 – планшет с 8,4-дюймовым экраном, стереодинамиками и упором на медиа / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Huawei G9 Lite и MediaPad M2 7.0 появились в Китае / MForum.ru
14.01. [Технологии] CES2016: Путеводитель по выставке CES 2016 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru
12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus – доступные смартфоны с экраном 18:9 / MForum.ru
07.12. [Технологии] Это интересно: MediaTek и Qualcomm заинтересованы в Android Oreo Go edition / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: Honor 7X – полноэкранный «середнячок» со сдвоенной камерой / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: ASUS NovaGo – первый в мире компьютер с Gigabit LTE / MForum.ru
06.12. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845 представлена официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 получит камеру с искусственным интеллектом и Snapdragon 845 / MForum.ru