Слухи: Появились подробности о Huawei Mediapad M5 и M5 Pro

14.02.2018, MForum.ru

Ожидается, что на MWC 2018 компания Huawei привезет планшетные компьютеры Mediapad M5 и M5 Pro. Собственно подробности об этих устройствах уже появились в сети.

Если верить слухам, разработка 8-дюймовой модели Huawei Mediapad M5 ведется под кодовым именем Schubert. В активе этого планшета ожидаются 8,4-дюймовый дисплей разрешением 2560х1600 точек, чипсет Kirin 960, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4980 мАч. Предустановленная версия ОС – Android 8.0. Цена Huawei Mediapad M5 с поддержкой только Wi-Fi составит 328 евро, модель с модемом LTE будет оценена в 380 евро.

Huawei Mediapad M5 с экраном диагональю 10 дюймов, разрабатываемый под кодовым именем Cameron, также будет оснащен 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, а его цена составит 379 евро за Wi-Fi и 420 евро за LTE вариант.

Huawei Mediapad M5 Pro, с кодовым именем Cameron pro, сохранит тот же объем ОЗУ (4 Гб), но будет снабжен вдвое большим объемом встроенной памяти (64 Гб). Ключевым отличием модели станет поддержка стилуса M Pen. Выпускаться этот планшет будет только в LTE-версии, а его цена составит 520 евро. Данных о диагонали дисплея пока нет, но по кодовому имени можно предположить наличие экрана диагональю 10 дюймов. Анонс новинок ожидается в конце февраля на MWC 2018.