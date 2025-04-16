Анонсы: Представлен Motorola Edge 60 Stylus с встроенным стилусом и рейтингом IP68

MForum.ru
16.04.2025,
Motorola анонсировала смартфон Edge 60 Stylus. Как следует из названия, отличительной особенностью новинки является встроенный стилус.
Motorola Edge 60 Stylus базируется на SoC Snapdragon 7s Gen 2 и оснащен 6,67-дюймовым экраном pOLED с частотой обновления 120 Гц. Фоточасть представлена 50 Мп основной камерой (которую дополняет 13 Мп сверхширокоугольный сенсор) и 32 Мп камерой для сэлфи на передней панели.
За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. От внешних воздействий смартфон сертифицирован по классу защиты IP68 от влаги и пыли, а также соответствует ряду требований сертификации MIL-STD-810H.
Motorola Edge 60 Stylus поставляется в единственной версии 8 ГБ/256 ГБ по цене 22 999 индийских рупий (270 долларов США/235 евро), которая поступит в продажу в Индии с 23 апреля на официальном индийском сайте Motorola Flipkart и в ведущих розничных магазинах, включая Reliance Digital. Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах — Pantone Surf the Web и Pantone Gibraltar Sea.
© Антон Печеровый,
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