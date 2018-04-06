4G: МегаФон в Самарской области запустил поддержку VoLTE

06.04.2018, MForum.ru

Оператор "МегаФон" сегодня сообщил о запуске поддержки VoLTE в Самарской области поверх сети 4G/LTE. Теперь абоненты сети, чьи телефоны могут поддерживать VoLTE, смогут звонить и получать звонки, не покидая сети 4G/LTE. Кроме того, быстрее устанавливается соединение, как правило - за пару секунд. Услуга VoLTE в Самаре не расходует интернет-трафик, - обещает директор Самарского отделения МегаФон Максим Токаренко.

Следует понимать, что VoLTE работает только внутри сети LTE компании при условии, что оба устройства поддерживают эту технологию. На сегодня VoLTE МегаФон поддерживают такие смартфоны, как:

iPhone 6/6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X;

Huawei Honor 9 lite, Nova 2i, P smart

LG K10 2017, LG Stylus 3, LG X Power 2, LG G6, LG Q6α, LG Venture;

Nokia 3;

Samsung Note 8, Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8 | A8+, Galaxy J2 2018, Galaxy J3, Galaxy J5 | J5 Prime | J5 2016, Galaxy J7 | J7 2016 | J7 2017 | Neo J7, Galaxy S7 | S7 edge, Galaxy S8 | S8+, Galaxy S9 | S9+;

Sony Xperia X, Xperia X Performance, Xperia XZ, Xperia X Compact, Xperia XZs, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XA1, Xperia XA1 Ultra, Xperia XA1 Plus, Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra, Xperia L2, Xperia XZ, Xperia X, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact Vertex Saturn.

Программное обеспечение следует обновить до последней версии. Кроме того, стоит проверить, поддерживает ли ваша SIM-ка работу в сети LTE, например, командой *507#

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