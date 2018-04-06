4G: МегаФон в Самарской области запустил поддержку VoLTE

MForum.ru
06.04.2018,
Оператор "МегаФон" сегодня сообщил о запуске поддержки VoLTE в Самарской области поверх сети 4G/LTE. Теперь абоненты сети, чьи телефоны могут поддерживать VoLTE, смогут звонить и получать звонки, не покидая сети 4G/LTE. Кроме того, быстрее устанавливается соединение, как правило - за пару секунд. Услуга VoLTE в Самаре не расходует интернет-трафик, - обещает директор Самарского отделения МегаФон Максим Токаренко.
Следует понимать, что VoLTE работает только внутри сети LTE компании при условии, что оба устройства поддерживают эту технологию. На сегодня VoLTE МегаФон поддерживают такие смартфоны, как:
Программное обеспечение следует обновить до последней версии. Кроме того, стоит проверить, поддерживает ли ваша SIM-ка работу в сети LTE, например, командой *507#
+
Еще о телекоме в Самарской области, подробнее о VoLTE.
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 29 января 2018 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Wi-Fi calling: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi calling на iPhone / MForum.ru
02.04. [Новости компаний] Дайджест LTE: Reliance Jio перекраивает рынок Индии. Наконец и в Украине. LTE для чиновников и другие новости 4G/LTE / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 6X появится в 5 цветах / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark / MForum.ru
14.04. [Обзоры] Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru
10.04. [Новинки] Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru
06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700 / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru