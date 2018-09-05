Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68

05.09.2018, MForum.ru

Компания LG продолжает пополнять ряды устройств, не вошедших в линейку ThinQ. Очередной новинкой стал LG Q Stylus+, который компания представила в Индии. Отличительные черты аппарата – поддержка стилуса и защита от влаги по классу IP68, а также соответствие ряду пунктов американского военного стандарта MIL-STD 810G.

Спецификации LG Q Stylus+ включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением 1080x2160 точек (18:9), чипсет MediaTek MT6750S, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и аккумулятор емкостью 3300 мАч. Тыловая камера LG Q Stylus+ одиночная, с 16 Мп сенсором. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Версия ОС из коробки – Android 8.1 Oreo, о планах обновления производитель пока не сообщает. Цена LG Q Stylus+ в Индии составит 21 990 рупий ($308), продажи уже начались.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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