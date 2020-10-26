Анонсы: LG Q52 с 48 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
26.10.2020,
Компания LQ официально анонсировала нацеленный в средний ценовой сегмент смартфон Q52. Новинка представляет собой улучшенную версию LGQ51, который был представлен в феврале текущего года.
LG Q52 оснащен 6,6-дюймовым дисплеем разрешением HD+ с круглым вырезом под 13 Мп фронтальную камеру, чипсетом Helio P35, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч. Тыловая камера представлена четырьмя модулями – основным разрешением 48 Мп с апертурой объектива f/1,8, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп датчиком глубины сцены. Также в наличии стандартные функции, включая 4G, поддержку двух SIM карт, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, UBS-C, и 3.5mm аудиоразъем. Цена LG Q52 на домашнем рынке составит $299.
© Антон Печеровый,
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