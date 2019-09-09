IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами

09.09.2019, MForum.ru

Компания LG привезла на IFA 2019 весьма интересный девайс – G8X ThinQ, состоящий из двух частей. Первая часть новинки – смартфон, оснащенный 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2340 х 1080 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и батареей емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0.

Второй частью LG G8X ThinQ является LG Dual Screen, представляющий собой чехол с 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 точек, а так же 2,1-дюймовым монохромным дисплеем, используемый для отображения даты, времени, остатка аккумулятора. Подключение LG Dual Screen к LG G8X ThinQ выполняется по USB.

Тыловая камера LG G8X ThinQ сдвоенная, сочетающая стандартный 12 Мп сенсор с апертурой объектива f/1.8 c 13 Мп сенсором с широкоугольным объективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Также можно отметить Hi-Fi Quad DAC с DTS:X, соответствие стандартам IP68 и MIL-STD-810G, NFC и Bluetooth 5.0 LE. Цветовой вариант только один – Aurora Black, цена LG G8X ThinQ пока не объявлена.