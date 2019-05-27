Телеком: Австралийская Telstra начинает массовые подключения абонентов к сети 5G

MForum.ru
27.05.2019,
Запущена самая южная сеть 5G. Компания Telstra начала работать со стандартом 5G с марта 2015 года - проходила проверка концепций, тестирование радио (еще до появления утвержденного стандарта 5G), полевые тесты. В 2017 году компания провела первый в мире сеанс передачи данных в сети 5G NR в диапазоне 26 ГГц. В 2018 году Telstra пообещала запустить сеть 5G NR в Австралии не позднее 2019 года, прошли показы и испытания сети 5G 2.1 ГГц, 3.5 ГГц. Использовалось решение Ericsson Baseband 6630, AIR 6488, тогда еще с симулятором абонентского оборудования от Intel. В декабре 2018 году компания подключила к сети, запущенной в опытно-коммерческую эксплуатацию, первого клиента.
С 28 мая 2019 года компания Telstra начинает коммерческие подключения клиентов к сети 5G, им предложен мобильный роутер HTC 5G Hub.
Также клиентам будет предложен смартфон Samsung S10 5G, причем те, кто уже приобрел Samsung S10+, смогут бесплатно заменить его на аппарат с поддержкой 5G. Позднее возможность выбора смартфона с поддержкой 5G будет расширена такими аппаратами, как LG V50 ThinQ и моделями Oppo. Более подробно о ранних моделях терминалов 5G можно узнать здесь.
Всего в зоне охвата 5G - 10 городов страны. Везде сеть построена на оборудовании Ericsson. В течение года планируется, что в зоне покрытия 5G окажется 35 городов страны.
Техночудеса дорого стоят. За последние 5 лет Telstra вложила в модернизацию сети $8 млрд - наращивалась пропускная способность и охват сети.
Для Ericsson это шестая запущенная на ее оборудовании сеть 5G. Ранее на оборудовании Ericsson были запущены сети Verizon в США, Swisscom в Швейцарии и всех трех операторов в Южной Корее.
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теги: телеком пятое поколение Австралия Telstra новые сети
© Алексей Бойко,
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