Анонсы: Представлены LG K61, K51S и K41S с 6.5-дюймовыми дисплеями и АКБ 4000 мАч

18.02.2020, MForum.ru

LG K61, K51S и K41S (без приставки ThinQ) базируются на восьмиъядерных процессорах (вероятно, на чипсете MediaTek), снабжены дисплеями диагональю 6,5 дюймов (хотя и с разным соотношением сторон), а также снабжены аккумуляторами емкостью 4000 мАч. Кроме того, все новинки соответствуют стандарту MIL-STD 810G, оснащены портами USB Type C, QUAD-камерой и размещенным на задней панели дактилоскопическим сенсором.

LG K61 является самой продвинутой из трех. В ее активе присутствуют дисплей FHD + FullVision с соотношением сторон 19,5: 9, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная камера, а также тыловая камера в конфигурации с 48 Мп основным сенсором, 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом, 2 Мп камерой для макросъемки и 5 Мп датчиком глубины сцены.

Экран LG K51S обладает экраном с соотношением сторон 20:9, однако его разрешение составляет HD+. На задней панели LG K51S разместились 32 Мп фронтальная камера, 5 Мп камера со сверхширокольугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп (для макросъемки и сенсор глубины). Разрешение фронтальной камеры новинки составляет 13 Мп. Объем ОЗУ LG K51S составит 3 Гб, встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD.

В LG K41S также используется 6,5-дюймовый дисплей 20: 9 HD + FullVision, что и в K51S. Конфигурация его QUAD-камеры включает в себя 13 Мп основной сенсор, 5 Мп со сверхширокоугольной оптикой и два сенсора разрешением 2 Мп. Фронтальная камера базируется на 8 Мп сенсоре. Объем ОЗУ LG K41S составляет 3 Гб, встроенной памяти – 32 Гб. Начало продаж всех новинок ожидается на основных рынках во втором квартале.