Анонсы: На IFA 2019 LG покажет K40S и K50S

MForum.ru
23.08.2019,
Помимо новинок линейки ThinQ, среди экспонатов стенда LG на выставке IFA 2019 появятся смартфоны K40S и K50S. Их особенностью является соответствие американскому военному стандарту в части защиты корпуса от внешних воздействий (в какой именно защиты - не уточняется).
Обе новинки получили экраны с U-образным вырезом под 13 Мп фронтальную камеру. Диагональ дисплея LG K40S составляет 6,1 дюйма, а K50S – 6,5 дюйма. В обоих случаях речь идет о разрешении HD+ и узких боковых гранях FullVision. Есть отличие и в тыловой камере. Если LG K40S оснащен сдвоенным модулем (основной сенсор 13 Мп, широкоугольный – 5 Мп), то в K50S этот набор дополнен 2 Мп сенсором глубины сцены.
«Сердцем» новинок стал 8 ядерный 2 ГГц процессор (модель чипсета не уточняется). Объем встроенной памяти в обоих устройства 32 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб. В части объема ОЗУ младшую модель можно купить как в версии с 2, так и с 3 Гб ОЗУ, а старшая выпускается только в 3 Гб варианте. Есть отличия в емкости аккумулятора – 3500 мАч у K40S и 4000 у K50S. Из прочего отметим выделенную кнопку для вызова ассистента Google и звук DTS:X 3D Surround Sound. Информация о ценах и сроках релиза пока не приводится.
© Антон Печеровый,
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