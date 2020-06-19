5G: Канадский Telus запустил первую очередь 5G

19.06.2020, MForum.ru

В Канаде Telus запустил первую очередь сети 5G NSA. Это уже третья сеть 5G в Канаде, ранее в этом году услуги 5G начали предоставлять Bell Canada и Rogers Communications.

Услугами 5G сети Telus можно воспользоваться в Ванкувере, Монреале, Калгари, Эдмонтоне и в Большом Торонто. Услуги предоставляются без дополнительной оплаты за 5G всем абонентам на планах тарифной линейки Peace of Mind.

Оператор планирует до конца 2020 года обеспечить покрытие еще в 26 регионах Канады.

Как ожидается, пиковые скорости в отдельных точках сети могут достигать 1.7 Гбит/c.

Поставщиком решения сетевой инфраструктуры назван Samsung, ранее компания объявляла также о выборе Ericsson и Nokia партнерами в развертывании сети. Зачем Telus такой зоопарк, не очень понятно. И, никакого Huawei, хотя еще в феврале 2020 года в компании говорили о планах развертывания 5G вместе с этой китайской компанией.

Абонентам планируют предложить такие смартфоны с поддержкой 5G, как Samsung Galaxy 5G S20 series, LG V60 ThinQ 5G Dual Screen и Motorola Edge+ с нулевым стартовым платежом на условиях подписки TELUS Easy Payment.

Telus планирует вложить в развертывание сети 5G в Канаде $40 млрд за ближайшие три года. По данным OpenSignal, средние скорости в сети 4G LTE оператора - 75 Мбит/с.

Карта покрытия 5G Telus в Калгари на момент запуска.

Это 77-й из известных мне запусков 5G сетей в мире

Больше информации о 5G в других странах (для подписчиков - 61 страница с информацией по странам и операторам)

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теги: Канада 5G пятое поколение