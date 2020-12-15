Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года

15.12.2020, MForum.ru

В первой половине 2021 года LG Electronics планирует выпустить смартфон с выдвижным дисплеем LG Rollable, флагманский смартфон Rainbow и бюджетное устройство с индексом Q83.

Напомню, концепция развития этого производителя сейчас сосредоточена на инновациях, желании первой на рынке выпускать устройство с инновационными технологиями. Компания стремится проявить инициативу в области технологии выдвижных дисплеев и обеспечить свои позиции в премиальном и бюджетном сегментах смартфонов. Разработка флагманской модели ведется в рамках проекта «LG Rainbow», а бюджетное устройство может выйти на рынок как Q83. Оба эти устройства могут увидеть свет в марте следующего года.

Смартфон с выдвижным дисплеем LG Rollable разрабатывается в рамках проекта Explorer Project, (инициатива по запуску инновационных продуктов на рынок). Ожидается, что это устройство будет оснащено 6,8-дюймовым дисплеем, который можно растянуть до 7,4 дюйма. Начало тестов прототипов модели намечено на конец декабря/начало января. Согласно отчету KoreaITNews, основным преимуществом LG Rollable станет его тонкость и легкость по сравнению с конкурентами, которые представляют собой громоздкие складные устройства. Кроме того, экран не имеет морщин или складок, которые характерны для большинства складных телефонов.

-ThinQ