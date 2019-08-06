Слухи: LG подтвердила участие в IFA 2019. Ждем V60 ThinQ со складным дисплеем?

06.08.2019, MForum.ru

LG Electronics разослала приглашение на презентацию флагманского смартфона в рамках выставки IFA 2019, которая пройдет в Берлине с 6 по 11 сентября 2019 года. Приглашение представлено в виде 20-секундного ролика, демонстрирующего тизер смартфона LG с двойным дисплеем.

Возможно, речь идет о LG V60 ThinQ. В видео-тизере показана игра на экране смартфона, где основной персонаж в форме улыбающейся головы гоняется за предметами в виде геймпада и камеры. В некоторой степени игра напоминает Pac-Man. Затем идет переход ко второму экрану слева, где персонаж прыгает на раскладываемую карту и достигает точки «IFA 2019 в Берлине». В завершении ролика оба экрана складываются, предлагая сохранить дату «10:00, пятница, 6 сентября 2019 года».

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации https://www.gizmochina.com

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