Телеком: Средние скорости в сетях 5G в Корее намного ниже максимально достижимых

MForum.ru

Телеком: Средние скорости в сетях 5G в Корее намного ниже максимально достижимых

24.06.2019, MForum.ru

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Компания Opensignal представила результаты того, что она называет "настоящим анализом" скоростей загрузки информации в сетях 5G, в сравнении с данными о работе устройств LTE в Южной Корее.

По данным Opensignal в Южной Корее средняя скорость скачивания в сетях 5G с использованием смартфонов Samsung S10 5G и LG Electronics V50 ThinQ 5G составляет 118 Мбит/c, что на 48% быстрее, при использовании новейших смартфонов 4G и на 143% быстрее, чем при использовании телефонов 4G в среднем.

Хотя средние скорости, достижимые с помощью терминалов 5G и превосходят то, что доступно пользователям устройств 4G, результаты Opensignal также показывают, что средние скорости 5G существенно уступают тем достижимым скоростям, на которые так любят ссылаться операторы и вендоры в рекламе 5G. В частности, максимальные зафиксированные скорости в коммерчески доступных сетях 5G в США составляют 1.2 Гбит/c, а в Южной Корее - 988 Мбит/c.

Средние скорости и задержки

По мнению OpenSignal, такой разрыв во-многом объясняется тем, что сети 5G сооружаются не столь уж долго и средние скорости еще подрастут по мере "взросления" технологии.

Также компания отмечает, что ранние сети 5G, которые сооружаются в Корее - это NSA сети, которые используют для канала вниз частоты 5G, но опираются на частоты 4G для обеспечения управляющих функциональностей. В OpenSignal ожидают, что средние скорости вырастут по мере того, как будут запущены SA-сети, а также по мере открытия и задействования все новых частотных диапазонов 5G.

Это безусловно так. Высокие скорости в сетях 5G станут доступны в основном после запуска сетей в диапазонах миллиметровых длин волн. Источник: lightreading.com

Я бы также обратил внимание на уровни задержки. Никаких ожидаемых единиц миллисекунд нет и в помине. Сети 5G, увы, ничем не отличаются по-задержке от сетей 4G - это, в основном, печальная заслуга архитектуры NSA.

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теги: 5G пятое поколение Южная Корея средние скорости

© Алексей Бойко, MForum.ru

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