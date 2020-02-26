Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально

MForum.ru
26.02.2020,
Анонс смартфона LG V60 ThinQ 5G должен был состояться на выставке MWC 2020. Однако из-за коронавируса она была отменена, а производители проводят свои анонсы дистанционно. Ключевые «фишки» LG V60 ThinQ 5G включают в себя поддержку 5G-сетей, съемку видео в разрешении 8К, а также весьма любопытный аксессуар Dual Screen.
Как несложно догадаться по названию, технически Dual Screen представляет дополнительный дисплей на шарнире, что визуально делает из LG V60 ThinQ некое подобие Galaxy Fold. Кроме того, новинка получит качественный звук, причем не только Hi-Fi и выделенный ЦАП, но и систему шумоподавления Voice Bokeh и технологию 3D-звука 3D Sound Engine. Кстати, 3,5 мм аудиоразъем в активе LG V60 ThinQ 5G также сохранился.
Спецификации LG V60 ThinQ 5G включают в себя 6,8-дюймовый дисплей разрешением 2460x1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 865, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, слот microSD до 2 Тб и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4+. Тыловая камера LG V60 ThinQ 5G представлена тремя сенсорами: 64 Мп основным, 13 Мп широкоугольным, а также ToF-сенсором. Разрешение фронтальной камеры – 10 Мп, при этом размер пикселя 1,22 мкм, а светосила ее объектива составляет f/1,9. Дактилоскопический сенсор встроен в экран. В части защиты от влаги, пыли и внешних воздействий LG V60 ThinQ 5G соответствует стандартам IP65/68 и MIL-STD-810G. Цена LG V60 ThinQ 5G пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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