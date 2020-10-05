Слухи: LG K92 5G – новый эксперимент LG Mobile

05.10.2020, MForum.ru

Известный искатель утечек Эван Бласс (Evan Blass) опубликовал фотографии смартфона LG K92 5G. Ожидается, что это эта модель будет нацелена в средний ценовой сегмент, а ее анонс состоится уже в ближайшее время.

Как несложно догадаться по названию, речь идет об аппарате с поддержкой сети 5G, который станет первым 5G-смартфоном в К-серии. Лицевая панель LG K92 5G мало отличается от других современных смартфонов, разве что внимание привлекает довольно крупный глазок фронтальной камеры. Дизайн задней панели весьма необычен, в первую очередь за счет четырехсекционной вспышки. Самих камер также 4, разрешение основного сенсора составит 64 Мп. Дактилоскопический сенсор спрятался в кнопку включения устройства, также на боковом торце предусмотрена дополнительная функциональная клавиша. Судя по надписи Cricket на задней панели, изначально аппарат будет эксклюзивом американского оператора Cricket Wireless. Информации о дате релиза и подробностей о спецификациях пока нет.

не ThinQ