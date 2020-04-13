Анонсы: LG Velvet – середнячок с 5G

MForum.ru

Анонсы: LG Velvet – середнячок с 5G

13.04.2020, MForum.ru

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Компания LG подтвердила, что ее новый смартфон среднего класса будет носить имя Velvet. Каких-либо технических подробностей о новинке компания не раскрыла и подчеркнула, что акцент будет сделан на дизайне.

Анонсы: LG Velvet – середнячок с 5G

Ожидается, что LG Velvet станет заменой LG G9 ThinQ, который должен был дебютировать в первой половине этого года. По утверждению производителя современные смартфоны почти невозможно отличить друг от друга, поскольку они обладают схожим дизайном с аналогичными характеристиками. LG Velvet призван сломать этот стереотип, выделяясь дизайном и «тактильной» элегантностью. Также производитель обещал уникальную камеру «Raindrop». В части спецификаций ожидаются 6,7/6,9-дюймовый дисплей, QUAD-камера с 48 Мп основным сенсором, чипсет Snapdragon 765, а также АКБ емкостью 4000 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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