Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

13.10.2023, MForum.ru

Honor анонсировала еще одно складное устройство в линейке Magic V, которое станет преемником прошлогоднего Magic Vs. Honor Magic Vs2 получил обновленную раму из магниевого сплава с недавно разработанным титановым шарниром Luban, что позволило устройству стать удивительно тонким (10,7 мм в сложенном и 5,1 мм в разложенном виде) и легким (229 г).

Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

Снаружи находится 6,43-дюймовый экран LTPO OLED с разрешением 1060 x 2376 пикселей с частотой обновления 1–120 Гц и соотношением сторон 20:9. Пиковая яркость может достигать 2500 нит.

Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

Размер внутреннего экрана составляет 7,9 дюйма, он выполнен по той же технологией LTPO OLED, частотой обновления 1–120 Гц и соотношением сторон 9,8:9. Обе панели поддерживают HDR 10+ и оснащены фронтальными камерами с разрешением 16 МП, расположенными внутри вырезов. Отдельно отметим поддержку внутренним и внешним экраном цифрового пера.

Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

В качестве аппаратной платформы Honor использовал чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 в сочетании с 12/16 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной памяти. Фоточасть включает в себя основную камеру разрешением 50 МП, сенсор разрешением 20 Мп с телеобъективом и 2,5-кратным оптическим зумом и 12 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом. Автономность обеспечивается АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.

Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

В программной части речь идет об оболочке MagicOS 7.2 на базе Android 13 с несколькими улучшениями для большого экрана, такими как многозадачность с разделенным экраном, параллельное открытие двух экземпляров одного и того же приложения и режим Free Hoover, который разделяет две половины экрана.

Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

Magic Vs2 доступен в черном Velvet Black, синем Glacier Blue и пурпурном Coral Purple. Цены начинаются с 6 999 юаней (958 долларов США) за модель 12/256 ГБ и доходят до 7 699 юаней (1 054 доллара США) за комплектацию 16/512 ГБ. Предварительные заказы уже принимаются в Китае на официальном сайте Honor, открытые продажи начнутся 17 октября.

Анонсы: Складной смартфон Honor Magic Vs2 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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