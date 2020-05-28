Анонсы: LG Velvet приходит в Европу

28.05.2020, MForum.ru

Смартфон LG Velvet, анонсированный в начале месяца на корейском рынке, замечен на итальянском сайте компании. Напомню, LG Velvet знаменует собой поворотный момент в идентичности бренда с новым языком дизайна, «вдохновленным природой».

LG Velvet оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+ с каплевидным вырезом под 5 Мп фронтальную камеру, чипсетом Snapdragon 765G, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные – 8 Мп широкоуольный, 5 Мп датчик глубины сцены), а также АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Также отметим соответствие IP68 и MIL-STD-810G. В качестве дополнительных аксессуаров будут доступны второй экран и цифровое перо. Впрочем, цены и сроки европейского релиза пока не объявлены.