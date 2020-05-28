MForum.ru
28.05.2020,
Смартфон LG Velvet, анонсированный в начале месяца на корейском рынке, замечен на итальянском сайте компании. Напомню, LG Velvet знаменует собой поворотный момент в идентичности бренда с новым языком дизайна, «вдохновленным природой».
LG Velvet оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FullHD+ с каплевидным вырезом под 5 Мп фронтальную камеру, чипсетом Snapdragon 765G, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные – 8 Мп широкоуольный, 5 Мп датчик глубины сцены), а также АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Также отметим соответствие IP68 и MIL-STD-810G. В качестве дополнительных аксессуаров будут доступны второй экран и цифровое перо. Впрочем, цены и сроки европейского релиза пока не объявлены.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.05. [Новости компаний] 5G: Рынок терминалов 5G продолжает уверенно развиваться / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: LG Velvet – середнячок с 5G / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] Терминалы 5G / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы. Новинки: Sony Ericsson обещает скорое поступление в продажу Walkman W910i и Cyber-shot K850i / MForum.ru
02.05. [Обзоры] Тест сотового телефона Sony Ericsson K800i/K790i: "Кибер-фоны" атакуют / MForum.ru
Скажите пожалуйста, работает ли беспроводная зарядка от Baseus с этим смартфоном?
28.05. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла цены Samsung Galaxy M01 и Galaxy M11 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: LG Velvet приходит в Европу / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee K6 с Helio P60 и АКБ емкостью 4350 мАч / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты некоторые детали о Moto G Fast / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Redmi 9 появился в базах данных регуляторов / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Redmi 10X с поддержкой 5G DualSIM / MForum.ru
25.05. [Новинки] Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme X3 SuperZoom / MForum.ru
25.05. [Новинки] Слухи: Vivo X50 и X50 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31 с АКБ 6000 мАч и 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Honor X10 представлен официально / MForum.ru
21.05. [ПО] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до MIUI 12 Global / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Vivo IQOO Z1 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Доступный смартфон Huawei Enjoy Z получит поддержку сетей 5G / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite 5G - 5G-смартфон с 64-Мп камерой / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A21s оснастили QUAD-камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Motorola Moto E7 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен Redmi 9 / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite появился в России / MForum.ru