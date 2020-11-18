Слухи: LG Q63 (или Q83) замечен на рендерах

18.11.2020, MForum.ru

Название модели LG Q63 уже появлялось в утечках, однако тогда речь шла о регистрации 12 возможных названий для новых смартфонов производителя. Однако, благодаря рендерам опубликованным 91mobiles, теперь LG Q63 нечто большее, чем просто название.

Судя по рендерам, новинка получит дизайн, который будет отличаться от нынешних телефонов серии Q. Возможно, такое оформление станет стандартом для смартфона LG среднего класса 2021 года модельного года (цифра 3 в Q63 указывает на то, что это модель на следующий год, так как в мае компания LG выпустила Q61, а затем перешла на Q52 и Q92).

Q63 будет оснащен плоским 6,5-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом для селфи-камеры. Боковой сканер отпечатков пальцев может намекать не использование обычной LCD-панели. Впрочем, есть телефоны с OLED-экраном и сканером отпечатков пальцем на боковой грани. Выступы камеры имеют треугольную форму с одной большой линзой в углу и двумя меньшими модулями по бокам. Помимо светодиодной вспышки, есть дополнительный датчик. Однако, подробностей о функциях камеры пока нет, поэтому о его назначении можно только догадываться. Внизу телефона виден порт USB-C, по бокам которого находятся разъем для наушников 3,5 мм и решетка динамика. Размеры новинки – 164,5 х 76,3 х 7,8 мм.

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