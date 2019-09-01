Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента

01.09.2019, MForum.ru

Компания LG официально представила смартфон Q70. Новинка базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 675, оснащена 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и нацелена в средний ценовой сегмент. Приставки ThinQ к названию аппарат не получил.

Диагональ экрана LG Q70 составляет 6,4 дюйма при разрешении 2310х1080 точек. Для фронтальной камеры разрешением 16 Мп предусмотрен круглый вырез. Тыловая камера строенная, сочетающая основной 32 Мп сенсор с 13 Мп модулем с широкоугольным объективом и 5 Мп датчиком глубины сцены. Отдельно можно отметить качественный звук Hi-Fi Quad DAC, выделенную кнопку для Google Ассистента, поддержку NFC, а также защиту от внешних условий по классам IP68 и MIL-STD-810G. Емкость аккумулятора – 4000 мАч, для подключения зарядного устройства используется порт USB Type C. Выпускаться LG Q70 будет в черном цвете, цена на домашнем рынке составит порядка $450. Данных о международном релизе пока нет.