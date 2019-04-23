Анонсы: LG X4 (2019) представлен официально

23.04.2019, MForum.ru

Компания LG пополнила свое портфолио смартфоном X4 образца 2019 года. Новинка не входит в серию ThinQ и представляет собой смартфон с весьма скромным набором характеристик.

В активе LG X4 (2019) присутствуют 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P22, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 16 и 8 Мп камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч. ОС — Android 8.1 с фирменной оболочкой. Отдельно можно отметить соответствие некоторым пунктам военного стандарта MIL-STD-810G и Hi-Fi Quad DAC. На домашнем рынке LG X4 (2019) оценен в $260. Данных о глобальном релизе пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации lge.co.kr

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