Анонсы: Infinix Smart 6 HD с 6,6-дюймовым HD+ IPS-дисплеем появился в Индии

MForum.ru
05.08.2022,
На индийском рынке анонсирован смартфон Infinix Smart 6 HD, представляющий собой недорогое устройство на базе Android 11 Go Edition, который производитель дополнил оболочкой XOS 7.6.
В активе Infinix Smart 6 HD присутствуют 6,6-дюймвый IPS-дисплей разрешением 1600 x 720 пикселей, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, сдвоенная тыловая камера с 8 Мп основным сенсором, 5 Мп фронтальная камера, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Информации о мощности зарядки и чипсете производитель не привел. Скорее всего, речь идет о чипе Unisoc, а поддержки быстрой зарядки ждать не стоит. Купить новинку можно будет в голубом Aqua Sky, синей Origin Blue и черном Force Black цветах.
© Антон Печеровый,
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