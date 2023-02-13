Слухи: Nokia G22 готовится к анонсу

MForum.ru
13.02.2023,
Похоже, что Nokia готовится представить новое дополнение к своей линейке смартфонов G-серии – Nokia G22.
Устройство набрало 308 баллов в одноядерном и 1094 баллов в многоядерном тесте Geekbench. Это довольно хороший показатель для бюджетного смартфона, учитывая его технические характеристики. Ожидается, что G22 будет оснащен восьмиядерным процессором Unisoc T606 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графическим процессором Mali-G57, а также 4 ГБ оперативной памяти. Что касается программного обеспечения, он будет работать на Android 12 со стандартным пользовательским интерфейсом Android.
Напомню, его предшественник, Nokia G21 с 6,5-дюймовым IPS-дисплеем был выпущен в феврале 2022 года и может похвастаться разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц. Nokia G21 имеет каплевидный вырез, в котором находится селфи-камера, восьмиъядерный чипсет Unisoc T606, а также до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Nokia G21 работает на Android 11.
Его фоточасть включает в себя три камеры (50-мегапиксельная основная камера, 2-мегапиксельная глубина и модуль макросъемки), а так же 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Кроме того, у него есть батарея емкостью 5050 мАч с возможностью быстрой зарядки 18 Вт. Этот телефон доступен в Индии по цене 12 999 индийских рупий и доступен в цветах Dusk и Nordic Blue.
© Антон Печеровый,
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