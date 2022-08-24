Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110

MForum.ru
24.08.2022,
Начались продажи смартфона Cubot KingKong Mini2 Pro. Новинка примечательна своими габаритными размерами, обеспечиваемыми за счет экрана диагональю всего в 4 дюйма (разрешение qHD+).
Внутри Cubot KingKong Mini2 Pro нашлось место для чипсета MediaTek MT6762, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб и АКБ емкостью 3000 мАч. Тыловая камера – 13 Мп, фронтальная – 5 Мп. ОС - Android 11. Новинка позиционируется как аппарат для любителей активного отдыха и рабочее устройство для сложных условий.
© Антон Печеровый,
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