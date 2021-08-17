Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально

17.08.2021, MForum.ru

Компания Cubot официально анонсировала смартфон KingKong 7. Новинка нацелена в сегмент защищенных устройств (IP69K), однако производитель постарался снабдить ее набором вполне достойных технических характеристик.

Cubot KingKong 7 оснащен строенной камерой, включающей основную камеру 64MP f / 1,89, сверхширокоугольную камеру 16MP f / 2,4 с углом обзора 124,8 ° и макро-камеру 5MP f / 2.2. Также новинка получила фронтальную камеру разрешением 32 Мп служащую для для селфи, видеозвонков и разблокировки распознаванием лица.

Диагональ экрана Cubot KingKong 7 – 6,36 дюйма, разрешение 1080х2300 точек. Аппаратная платформа базируется на MediaTek Helio P60 дополненном 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ – 5000 мАч. Также можно отметить поддержку NFC. ОС из коробки - Android 11. Начало продаж Cubot KingKong 7 назначено на 23 августа, первые покупатели смогут получить новинку за $179,99, стандартная цена $299.99.