Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально

MForum.ru
17.08.2021,
Компания Cubot официально анонсировала смартфон KingKong 7. Новинка нацелена в сегмент защищенных устройств (IP69K), однако производитель постарался снабдить ее набором вполне достойных технических характеристик.
Cubot KingKong 7 оснащен строенной камерой, включающей основную камеру 64MP f / 1,89, сверхширокоугольную камеру 16MP f / 2,4 с углом обзора 124,8 ° и макро-камеру 5MP f / 2.2. Также новинка получила фронтальную камеру разрешением 32 Мп служащую для для селфи, видеозвонков и разблокировки распознаванием лица.
Диагональ экрана Cubot KingKong 7 – 6,36 дюйма, разрешение 1080х2300 точек. Аппаратная платформа базируется на MediaTek Helio P60 дополненном 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ – 5000 мАч. Также можно отметить поддержку NFC. ОС из коробки - Android 11. Начало продаж Cubot KingKong 7 назначено на 23 августа, первые покупатели смогут получить новинку за $179,99, стандартная цена $299.99.
© Антон Печеровый,
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