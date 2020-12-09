Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33

MForum.ru
09.12.2020,
На 10 декабря компания Cubot запланировала старт продаж умных часов Cubot C3. Обычная цена новинки составит $50, но на старте продаж обзавестись устройством можно будет за $32,99. Cubot C3 позиционируется как устройство для любителей фитнеса, поддерживает несколько спортивных режимов и всю привычную функциональность устройств этого класса.
Cubot C3 может похвастаться металлическим корпусом (материал комплектного ремешка - силикон), защитой от влаги при погружении на глубину до 50 м, датчиками частоты сердечных сокращений и мониторингом сна, а также 10 фитнес-режимами и поддержкой отображения уведомлений с телефона. Диагональ круглого экрана устройства – 1,3 дюйма. Емкость АКБ – 260 мАч, что обеспечивает 12 дней активного использования и до 30 дней в режиме часов.
© Антон Печеровый,
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