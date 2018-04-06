Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана

06.04.2018, MForum.ru

Совсем недавно смартфоны с вырезом в верхней части дисплея казались экзотикой. Однако после анонса iPhone X, они регулярно стали появляться в портфолио различных производителей. Не остался в стороне и Cubot, работающий над моделью P20.

Ожидается, что Cubot P20 получит 6,18-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением FHD+, чипсет MediaTek MT6750T, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Тыловая камера оснащена основным сенсором разрешением 20 Мп, в качестве вспомогательного используется сенсор разрешением 2 Мп. Емкость аккумулятора Cubot P20 составит 4000 мАч, а толщина устройства – 8,5 мм. Релиз новинки состоится во втором квартале текущего года, а его цена должна быть весьма привлекательной.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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