MForum.ru
12.09.2019,
В китайском интернет-магазине Gearbest отметился смартфон Cubot X20 Pro, продажи которого начнутся 16 сентября. Особенность новинки – строенная тыловая камера, сочетающая 12, 20 и 8 Мп сенсоры. Что интересно, разрешение основного сенсора 12 Мп, а 20 Мп сенсор используется как датчик глубины.
Спецификации Cubot X20 Pro включают в себя 6,3-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD, чипсет Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C, также на своем месте 3,5 мм аудиоразъем. Стандартная цена Cubot X20 Pro составляет $179,99, в рамках предзаказа новинку можно приобрести за $149,99.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.12. [Новинки] Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru
11.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Cubot P20 / MForum.ru
21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru
24.04. [Новинки] Анонсы: Cubot Power получил 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Cubot X20 Pro с тройной камерой оценен в $150 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: HarmonyOS станет основой смарт-часов Huawei Watch GT 2 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Google Pixel 4 XL / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: iPad 7 – новое поколение самого доступного планшета Apple / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019: TCL Plex представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 800 Tough – по-настоящему крепкий телефон Nokia / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 2720 Flip – классика возвращается / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Официально представлены Nokia 6.2 и Nokia 7.2b / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 3 представлен официально / MForum.ru
03.09. [ПО] Анонсы: Android 10 не получил вкусного названия / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально / MForum.ru