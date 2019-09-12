Анонсы: Cubot X20 Pro с тройной камерой оценен в $150

12.09.2019, MForum.ru

В китайском интернет-магазине Gearbest отметился смартфон Cubot X20 Pro, продажи которого начнутся 16 сентября. Особенность новинки – строенная тыловая камера, сочетающая 12, 20 и 8 Мп сенсоры. Что интересно, разрешение основного сенсора 12 Мп, а 20 Мп сенсор используется как датчик глубины.

Спецификации Cubot X20 Pro включают в себя 6,3-дюймовый IPS-дисплей разрешением FullHD, чипсет Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 13 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C, также на своем месте 3,5 мм аудиоразъем. Стандартная цена Cubot X20 Pro составляет $179,99, в рамках предзаказа новинку можно приобрести за $149,99.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gearbest.com

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