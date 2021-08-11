Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем

MForum.ru
11.08.2021,
Компания Cubot готовится к анонсу смартфона MAX 3, который будет оснащен 6,95-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и узкими рамками с трех сторон.
Кроме того, новинку оснастят тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. В части объемов памяти речь идет о 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также Cubot MAX 3 будет поддерживать NFC и Google Pay. ОС – Android 11. Остальные подробности производитель обещал раскрыть во время анонса 23 августа.
© Антон Печеровый,
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