Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем

11.08.2021, MForum.ru

Компания Cubot готовится к анонсу смартфона MAX 3, который будет оснащен 6,95-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и узкими рамками с трех сторон.

Кроме того, новинку оснастят тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. В части объемов памяти речь идет о 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также Cubot MAX 3 будет поддерживать NFC и Google Pay. ОС – Android 11. Остальные подробности производитель обещал раскрыть во время анонса 23 августа.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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