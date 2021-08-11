Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем

MForum.ru

Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем

11.08.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Cubot готовится к анонсу смартфона MAX 3, который будет оснащен 6,95-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 20,5:9 и узкими рамками с трех сторон.

Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем

Кроме того, новинку оснастят тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп и АКБ емкостью 5000 мАч. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. В части объемов памяти речь идет о 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также Cubot MAX 3 будет поддерживать NFC и Google Pay. ОС – Android 11. Остальные подробности производитель обещал раскрыть во время анонса 23 августа.

Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.03. [Новинки] Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33 / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Cubot X30 – самый доступный смартфон с пентакамерой / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Cubot King Kong CS – защищенный смартфон с Android 10 за $99 / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: Cubot X20 Pro с тройной камерой оценен в $150 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.08.2021 14:16 Kabadiska Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Добрый день. Выбираю телефон для мамы, которая всю жизнь с кнопочной звонилкой. Хочу ей взять смартфон, но затрудняюсь с выбором. У мамы проблемы с пальцами, поэтому те "лопаты", которые сейчас ...
02.08.2021 12:57 Михайлович Тема: Смартфон Samsung Galaxy A22 64GB Black (SM-A225F)
Добрый день! Подскажите плюсы и минусы этого телефона
22.07.2021 16:50 Тая Волкова Тема: Серверная
Насколько мне известно для этих целей используется специальная мебель. Ищите такую на профильных ресурсах.
20.07.2021 18:56 crocodile Тема: Анонсы: ZTE Blade A31 с экраном 18:9 и Android 11 Go edition представлен официально (13.07.2021)
По дизайну приятный и цена адекватная. Под простые ежедневные задачи вроде позвонить, зайти в вотсап и вайбер, посмотреть видео, вполне можно брать. К тому же сейчас по акции цена на него 7 тыс идет, ...
19.07.2021 10:48 GrekSVAO Тема: Samsung galaxy watch 3
Добрый день. Не получается скачать циферблат Soviet Watchface Glory. Никак не выходит. Подскажите пожалуйста. Спасибо.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.08. [Новинки] Слухи: Cubot MAX 3 оснастят 6,95-дюймовым дисплеем / MForum.ru

10.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y53s с Helio G80 и 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo X70 Pro / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10 / MForum.ru

09.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 Nacho появился в России / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Realme Watch 2 и Watch 2 Pro / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 появился в России / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y12G со Snapdragon 439 и Android 11 представлен официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play5T Pro с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Visiontab A100 – бюджетный планшет от HTC / MForum.ru

04.08. [Новинки] Анонсы: Детские планшеты Huawei MatePad T8 и MatePad T10 появились в России / MForum.ru

03.08. [Новинки] Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Кнопочный телефон Nokia 400 с Android на борту замечен на видео / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro – фотофлагман на Harmony OS / MForum.ru

02.08. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 представлен официально / MForum.ru

29.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

29.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 SE Vitality Edition представлен официально / MForum.ru

27.07. [Новинки] Анонсы: Nokia C30 и Nokia 6310 представлены официально / MForum.ru

27.07. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Nokia XR20 представлен официально / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон POCO F3 GT представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: