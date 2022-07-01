Анонсы: Мини-смартфон Cubot Pocket доступен для покупки по всему миру

01.07.2022, MForum.ru

На AliExpress появился в продаже мини-смартфон Cubot Pocket. Новинка оценена в $110,99, а ее основная фишка – компактность. Диагональ экрана составляет 4 дюйма при разрешении qHD+.

«Сердцем» новинки стал чипсет Unisoc Tiger T310 дополенный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (вместо второй SIM). За автономность отвечает АКБ емкостью 3000 мАч, что скромно по современным меркам, но с учетом компактности и небольшого дисплея – вполне достаточно. Разрешение фронтальной камеры Cubot Pocket – 5 Мп, тыловой – 16 Мп. Работает новинка под управлением ОС Android 11. Отдельно отметим наличие поддержки NFC.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com, aliexpress.ru

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