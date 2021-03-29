Анонсы: Cubot KingKong 5 Pro – крепыш с АКБ 8000 мАч

29.03.2021, MForum.ru

Начались продажи очередного прочного смартфона - Cubot KingKong 5 Pro. Новинка получила защищенный от ударов корпус, защиту от влаги по стандарту IP69K, сертификацию по американскому военному стандарту MIL-STD-810G, поддержку NFC и АКБ емкостью 8000 мАч. Заявленная автономность – 3-4 дня в «обычном режиме» использования.

Диагональ экрана новинки – 6,088 дюйма, разрешение 720*1560 точек. Внутри Cubot KingKong 5 Pro нашлось место для чипсета MadiaTek Helio P22 (MT6762D), 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камере с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные 5 Мп, 0,3 Мп) и 25 Мп фронтальной камере, а также стереодинамикам. Работает новинка под управлением Android 11. Цена до 2 апреля - $130, стандартная цена - $250.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации cubot.net

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