Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску

25.12.2018, MForum.ru

В ассортименте Cubot смартфоны серии X являются самыми продаваемыми. И неудивительно, что компания решила обновить эту линейку. Cubot X19 станет первым смартфоном этого производителя, который из коробки получит Android 9 Pie.

В активе Cubot X19 присутствуют 5,93-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ c соотношением сторон 18:9, чипсет MediaTek Helio P23, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Тыловая камера Cubot X19 сочетает 20 и 2 Мп сенсоры и поддерживает PDAF-фокусировку. Фронтальная камера базируется на 13 Мп сенсоре 4-элементным объективом. Также отметим градиентную окраску задней панели. Релиз Cubot X19 состоится в январе 2019 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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