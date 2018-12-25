Анонсы: Cubot X19 получил Helio P23, Android Pie и градиентную окраску

MForum.ru
25.12.2018,
В ассортименте Cubot смартфоны серии X являются самыми продаваемыми. И неудивительно, что компания решила обновить эту линейку. Cubot X19 станет первым смартфоном этого производителя, который из коробки получит Android 9 Pie.
В активе Cubot X19 присутствуют 5,93-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ c соотношением сторон 18:9, чипсет MediaTek Helio P23, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Тыловая камера Cubot X19 сочетает 20 и 2 Мп сенсоры и поддерживает PDAF-фокусировку. Фронтальная камера базируется на 13 Мп сенсоре 4-элементным объективом. Также отметим градиентную окраску задней панели. Релиз Cubot X19 состоится в январе 2019 года.
© Антон Печеровый,
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