Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go

21.05.2018, MForum.ru

Компания Google предпринимала несколько попыток выпустить версию Android для менее мощных устройств. С появлением Android Oreo Go Edition эта идея стала обретать популярность, а очередным пополнением этого семейства стал Cubot J3 Pro.

Основа аппаратной платформы Cubot J3 Pro – чипсет MediaTek MT6739 дополненный 1 Гб ОЗУ и 16 Гб встроенной памяти. За счет того, что приложения Android Oreo Go менее требовательны к ресурсам устройства использование подобной конфигурации должно быть вполне комфортно. Также в активе Cubot J3 Pro присутствуют 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, поддержка 4G/LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и FM-радио. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп, а емкость аккумулятора – 2800 мАч. Релиз новинки ожидается в июне, цена пока не объявлена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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