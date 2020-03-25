Анонсы: Cubot King Kong CS – защищенный смартфон с Android 10 за $99

25.03.2020, MForum.ru

Портфолио компании Cubot пополнит смартфон King Kong CS. Новинка относится к сегменту защищенных устройств, работает под управлением ОС Android 10, а ее цена составит менее $99.

Пока спецификации новинки остаются секретом – полноценный анонс ожидается в апреле текущего года. Известно, что аппарат будет оснащен дисплеем диагональю 5 дюймов и разрешением HD,а также получит АКБ емкостью 4400 мАч. Класс защиты от внешних условий – IP 68. Кроме того, в активе Cubot King Kong CS будут все актуальные фишки Android 10, а производитель обещает материалы премиального качества.