Анонсы: Cubot King Kong CS – защищенный смартфон с Android 10 за $99

MForum.ru
25.03.2020,
Портфолио компании Cubot пополнит смартфон King Kong CS. Новинка относится к сегменту защищенных устройств, работает под управлением ОС Android 10, а ее цена составит менее $99.
Пока спецификации новинки остаются секретом – полноценный анонс ожидается в апреле текущего года. Известно, что аппарат будет оснащен дисплеем диагональю 5 дюймов и разрешением HD,а также получит АКБ емкостью 4400 мАч. Класс защиты от внешних условий – IP 68. Кроме того, в активе Cubot King Kong CS будут все актуальные фишки Android 10, а производитель обещает материалы премиального качества.
© Антон Печеровый,
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