Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон

MForum.ru

Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон

19.10.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Производители не входящие в пятерку лидеров рынка очень любят объявлять о том, что создали некое устройство, ставшее первым в мире. Иногда эти эксперименты оказываются удачными, иногда нет.

Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон

К этой серии относится и Cubot Quest, который производитель позиционирует как первый в мире спортивный смартфон. Впрочем, за счет любопытного сочетания свойств и, если будет выбрана грамотная маркетинговая политика, у этого устройства есть шансы на успех.

Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон

Новинка относится к серии Cubot Move, нацеленной на позитивных и оптимистичных молодых людей, исследующих жизнь в поиске себя и активно занимающихся спортом. При разработке Cubot Quest инженеры отталкивались от трех главных моментов — прочность при повышенных нагрузках, дизайн с буфферами на углах призванный защитить смартфон при падениях и защита от влаги по классу IP68. Для защиты дисплея Cubot Quest используется минеральное стекло Gorilla Glass 6.

Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон

Также производитель попытался обеспечить достойный уровень производительности, снабдив аппарат 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и последней версией ОС Android 9.0 Pie. Диагональ экрана 5,5 дюймов, разрешение — HD+ с соотношением сторон 18:9. Емкость аккумулятора Cubot Quest составит 3900 мАч. В продаже новинка появится в первом квартале 2019 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Cubot P20 / MForum.ru

21.05. [Новинки] Анонсы: Cubot J3 Pro – еще один 18:9 смартфон с Android Oreo Go / MForum.ru

24.04. [Новинки]  Анонсы: Cubot Power получил 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru

17.01. [Новинки]  Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:13 Рахат Тема: Мобильный телефон упал в воду. Что делать? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30)
телефон Meizy m5s вчера уронила в воду, просушила в рисе, отнесла в сервис, они в\согласно договора о гарантии изъяли телефон, говорят страховка сумму посчитают и выдадут сертификат :(, говорят не ...
17.10.2018 17:56 johnhazlewood Тема: Poptel P60 - мощный прочный смартфон с двойной камерой заднего вида
Poptel представляет новый мощный прочный смартфон с именем Poptel P60. согласно внутренней информации компании, Poptel стремится конкурировать с смартфонами Samsung и Cat. Компания начала работать с ...
16.10.2018 15:04 evetrov Тема: Анонсы: Firefox OS станет основой кнопочных телефонов (31.08.2015)
Пока не стала. на дворе 2018. А так идея нормальная. Тут информация собирается по прошивкам кнопочников: http://4pda.ru/forum/...php...
16.10.2018 11:13 sen Тема: перустановка андроид на планшет GOTVIEW SMART 7-3G
здравствуйте помогите подскажите планшет модели GOTVIEW SMART 7-3G хочу полностью переустановить как это сделать и еще не могу войти в меню при нажатии кнопок питания и громкости одновременно ...
15.10.2018 18:48 Foxzilla Тема: Проблема с обновлением ПО на samsung galaxy j7 2017
У меня samsung galaxy j7 2017 и у моего друга точно такой же телефон. Он обновил ПО и у него поставился android 8.1 позже я обновил телефон но у меня осталася android 7.0. Как обновить до 8.1?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

19.10. [Новинки] Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: MANN 8S — крепкий смартфон со Snapdragon 653 SoC и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Band 3 Pro и Watch GT — носимые новинки от Huawei / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 20X — игровой смартфон со стилусом / MForum.ru

17.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro / MForum.ru

16.10. [Новинки] Анонсы: Nokia X7 с Android 9.0 Pie представлен официально / MForum.ru

16.10. [Новинки] Это интересно: Palm вернулась с компаньоном для смартфона / MForum.ru

15.10. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен раскладной смартфон Samsung W2019 / MForum.ru

15.10. [Новинки] Слухи: Смартфон HTC Exodus будет представлен 22 октября / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8C со Snapdragon 632 представлен официально / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 3.1 Plus — недорогой смартфон со сдвоенной камерой и NFC / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Razer Phone 2, игровой смартфон на Snapdragon 845 / MForum.ru

11.10. [Новинки] Анонсы: Honor 8X появился в России с подарком за предзаказ / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K1 со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru

10.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Google Pixel 3 и 3 XL / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Mate 20X появился на официальном тизере / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Homtom P1 оснастят проектором яркостью 150 люменс / MForum.ru

08.10. [Новинки] Слухи: Смартфоном Nokia c мега-дисплеем может оказаться Nokia 7.1 Plus / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Стеклянно-металлический UMIDIGI A3 оценен в $100 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: