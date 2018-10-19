Анонсы: Cubot Quest — первый в мире спортивный смартфон

19.10.2018, MForum.ru

Производители не входящие в пятерку лидеров рынка очень любят объявлять о том, что создали некое устройство, ставшее первым в мире. Иногда эти эксперименты оказываются удачными, иногда нет.

К этой серии относится и Cubot Quest, который производитель позиционирует как первый в мире спортивный смартфон. Впрочем, за счет любопытного сочетания свойств и, если будет выбрана грамотная маркетинговая политика, у этого устройства есть шансы на успех.

Новинка относится к серии Cubot Move, нацеленной на позитивных и оптимистичных молодых людей, исследующих жизнь в поиске себя и активно занимающихся спортом. При разработке Cubot Quest инженеры отталкивались от трех главных моментов — прочность при повышенных нагрузках, дизайн с буфферами на углах призванный защитить смартфон при падениях и защита от влаги по классу IP68. Для защиты дисплея Cubot Quest используется минеральное стекло Gorilla Glass 6.

Также производитель попытался обеспечить достойный уровень производительности, снабдив аппарат 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти и последней версией ОС Android 9.0 Pie. Диагональ экрана 5,5 дюймов, разрешение — HD+ с соотношением сторон 18:9. Емкость аккумулятора Cubot Quest составит 3900 мАч. В продаже новинка появится в первом квартале 2019 года.