Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0

17.01.2018, MForum.ru

В портфолио компании Cubot появился смартфон X18 Plus. В соответствии с последними трендами новинка оснащена 5,99-дюймовым дисплеем разрешением FHD+ (2160x1080 точек), а «из коробки» новинка будет работать под управлением Android 8.0 Oreo.

Аппаратная платформа Cubot X18 Plus построена на базе чипсета Mediatek MT6750T с 8-ядерным процессором. Объем оперативной памяти – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Тыловая камера сдвоенная, сочетающая 20 Мп основной сенсор и вспомогательный сенсор разрешением 0,3 Мп. Фронтальная камера одиночная, разрешение – 13 Мп. Емкость аккумулятора также приятно радует – 4000 мАч. Старт продаж Cubot X18 Plus запланирован на начало марта текущего года. Цена пока не объявлена, но она обещает быть привлекательной.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации cubot.net

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