Анонсы: Cubot Power получил 6 Гб ОЗУ, 128 Гб памяти и АКБ 6000 мАч

24.04.2018, MForum.ru

В портфолио компании Cubot появился смартфон по имени Power. Ключевые спецификации новинки включают в себя 5,99-дюймовый дисплей разрешением FHD+ (18:9), чипсет Mediatek Helio P23 (MT6763T, 2.5 ГГц), а также 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Тыловая камера представлена одиночным 20 Мп сенсором с 6-линзовой оптикой. Но главная особенность – аккумулятор емкостью 6000 мАч, что обеспечит устройству приличное значение автономности. Кроме того, Cubot Power работает под управлением Android 8.1 Oreo из коробки, причем без каких-либо дополнительных приложений от Cubot. Цена пока не объявлена, начало продаж Cubot Power намечено на май.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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